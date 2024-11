61-Jähriger bei Wohnungsbrand in Wien-Leopoldstadt gestorben

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Unteren Augartenstraße in Wien-Leopoldstadt ist am Sonntagabend ein 61-Jähriger ums Leben gekommen. Das berichteten Feuerwehr und Polizei am Montag in Aussendungen. Der Mann dürfte an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein, hieß es auf APA-Nachfrage bei der Wiener Berufsrettung. Feuerwehrleute hatten den leblosen Bewohner geborgen und über die Drehleiter aus der Wohnung gebracht. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos.