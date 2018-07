Mord-Urteil ist bei Juristen umstritten

Manfred Ainedter, Präsident der Vereinigung Österreichischer Strafverteidiger nennt das Urteil „problematisch“. „Ich halte die Verurteilung für falsch, ich kann keinen Vorsatz erkennen.“ Winkler wiederum sieht mögliche Auswirkungen in anderen Fällen: „Was, wenn ein Taxifahrer mit hohem Fieber fährt und einen tödlichen Unfall verursacht – ist das dann auch ein Mord? Oder wenn ein Drogendealer einem Süchtigen eine größere Menge verkauft und dieser dann an einer Überdosis stirbt?“ Er sieht das Problem vor allem im Spielraum, den der Eventualvorsatz lässt. „Den interpretiert jeder anders.“

Strafrechtsexperte Helmut Fuchs sieht dieses Problem nicht. „Beim Eventualvorsatz muss schließlich nachgewiesen werden, dass in der konkreten Situation daran gedacht und in Kauf genommen wurde, dass jemand sterben kann.“

Winklers Beispiel mit den Drogendealern allerdings hält er (in einer abgewandelten Annahme) für realistisch. „Ein Dealer, der wissentlich verunreinigte Ware verkauft und dem klar ist, dass das eine große Gefahr ist – das geht in diese Richtung.“ Dass der Eventualvorsatz „nicht so scharf“ definiert ist, gibt er zu. „Aber nur eine gezielte Tat als Mord zu qualifizieren – das wäre mir zu eng.“