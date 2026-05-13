Mordprozess in Wien: Mann in der Neuen Donau ertränkt

Die beiden Männer sitzen mit gebeugtem Rücken nebeneinander am Wiener Landesgericht auf der Anklagebank und starren regungslos vor sich hin. Die beinahe apathische Ruhe steht in starkem Kontrast zu der Brutalität der Tatvorwürfe. Zu zweit sollen die beiden obdachlosen Männer im vergangenen August einen dritten bei ihrem Schlafplatz auf der Donauinsel erst brutal verprügelt und dann an Händen und Füßen zum Ufer der Neuen Donau geschleift haben. Dort sollen sie ihn im hüfthohen Wasser so lange untergetaucht haben, bis er tot war. Am 19. August 2025 wurde der Leichnam des Mannes nahe der Nordbrücke aus dem Wasser geborgen. Er hatte, wie die gerichtsmedizinische Gutachterin sagt, mindestens 14 Rissquetschwunden im Kopfbereich, eine gespaltene Oberlippe und einen offenen Nasenbeinbruch. All diese Verletzungen waren dem stark alkoholisierten Mann (2,3 Promille) vor seinem Tod durch Ertrinken zugefügt worden. Dass er da schon bewusstlos war, könne nicht ausgeschlossen werden. Im Wasser sei er einen bis drei Tage lang gelegen. „Es spricht alles für einen Tod durch fremde Hand“, sagt die Gutachterin.

Wichtige Zeugin Belastet werden die beiden Angeklagten von der damaligen Freundin des Erstangeklagten. Sie gab gegenüber der Polizei an, dass man an jenem Augustabend zu viert reichlich Alkohol getrunken habe und sich der Erstangeklagte vom Schlafplatz entfernt habe. Sie habe sich derweil mit dem Opfer zum Schlafen auf eine Matratze unter eine Decke gelegt. Als ihr Freund zurückgekommen war, soll er sehr eifersüchtig geworden sein. Gemeinsam mit dem Zweitangeklagten habe er das Opfer mit Fäusten und einer Wodkaflasche traktiert. Den anschließenden Mord und die Beteiligung des Zweitangeklagten soll ihr Partner ihr gestanden haben. Dass die Frau ein starkes Alkoholproblem und einen Erwachsenenvertreter hat, macht sie für die Staatsanwaltschaft nicht weniger glaubwürdig. „Sie ist ein ehrlicher Mensch. Es gibt keinen Grund, an ihrer Aussage zu zweifeln.“