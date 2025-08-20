Wasserleiche bei Donauinsel: Mann starb durch stumpfe Gewalt

Die Wiener Einsatzkräfte haben am Dienstagnachmittag im Donaustrom zwischen Nord- und Floridsdorfer Brücke eine Wasserleiche geborgen. Der etwa 40-Jährige, der schon länger im Wasser getrieben sein dürfte, wies Kopfverletzungen auf. Am Ufer wurden Schleifspuren gefunden. Auch die Identität des Mannes war noch unklar.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Mordes. Der etwa 40-jährige Mann wies eindeutige Merkmale stumpfer Gewalt im Kopfbereich auf, wie die Obduktion am Mittwoch ergab. Die Identität des Toten, der schon länger im Wasser getrieben sein dürfte, ist noch unklar. Am Ufer wurden außerdem Schleifspuren gefunden, bestätigte Sprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch Medienberichte. Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien, um die näheren Hintergründe der Tat aufzuklären. Es wurden umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Dienstagabend war die Polizei noch im Einsatz: Am Nachmittag wurde im Donaustrom zwischen Nord- und Floridsdorfer Brücke eine Leiche gefunden.