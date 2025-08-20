Wasserleiche bei Donauinsel: Mann starb durch stumpfe Gewalt
Die Wiener Einsatzkräfte haben am Dienstagnachmittag im Donaustrom zwischen Nord- und Floridsdorfer Brücke eine Wasserleiche geborgen. Der etwa 40-Jährige, der schon länger im Wasser getrieben sein dürfte, wies Kopfverletzungen auf. Am Ufer wurden Schleifspuren gefunden. Auch die Identität des Mannes war noch unklar.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Mordes. Der etwa 40-jährige Mann wies eindeutige Merkmale stumpfer Gewalt im Kopfbereich auf, wie die Obduktion am Mittwoch ergab. Die Identität des Toten, der schon länger im Wasser getrieben sein dürfte, ist noch unklar. Am Ufer wurden außerdem Schleifspuren gefunden, bestätigte Sprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch Medienberichte. Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien, um die näheren Hintergründe der Tat aufzuklären. Es wurden umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt.
Einsatzkräfte hatten die Leiche in der Neuen Donau bei der Nordbrücke geborgen, nachdem Passanten am Nachmittag den Fund gemeldet hatten. Die Polizei hat den Fundort am Mittwoch gegenüber der APA konkretisiert. Die Berufsfeuerwehr Wien brachte die Leiche bei der Donauinsel an Land. Der Mann soll mutmaßlich dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sein.
