Wasserleiche in der Donau bei Reichsbrücke geborgen

Am Montag machten Passanten im Bereich der Donauinsel nahe der Reichsbrücke eine grausige Entdeckung: Im Wasser trieb eine Leiche.

Der Alarm ging um kurz nach 17.30 Uhr bei den Einsatzkräften ein, die schnell reagierten. Gemeinsam mit der Wasserpolizei gelang es Feuerwehrtauchern der Berufsfeuerwehr Wien, den Körper aus dem Donaustrom zu bergen.

Bei dem Toten handelt sich um einen 48-jährigen Wiener, der bereits seit dem 7. August vermisst wurde. Damals waren umfangreiche Suchmaßnahmen zu Land, Wasser und aus der Luft eingeleitet worden, jedoch ohne Erfolg.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Im Zuge der polizeilichen Untersuchungen wurden keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden. Zeugen berichteten, dass der Mann zum Zeitpunkt des Badeunfalls alkoholisiert gewesen sein soll.

Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.