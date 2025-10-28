Zweite Festnahme nach Leichenfund bei Wiener Donauinsel

Mitte August haben Einsatzkräfte eine Leiche in der Neuen Donau bei der Nordbrücke geborgen, nachdem Passanten am Nachmittag den Fund gemeldet hatten. Die Polizei hat wegen des Verdachts des Mordes, da der Mann eindeutige Merkmale stumpfer Gewalt aufgewiesen hat. Nun gelang eine weitere Festnahme, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet.

Die Leiche des 37-Jährigen aus dem Obdachlosenmilieu wurde am 19. August in der Nähe der Donauinsel geborgen. Bereits Ende August gelang es den Beamten einen 42-jährigen Polen, welcher im Zusammenhang mit dem Tod des 37-Jährigen stehen soll, auszuforschen und festzunehmen. Seither befindet sich der Tatverdächtige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in einer Justizanstalt.

Neuer Tatverdächtiger ist teilweise geständig

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen zweiten Mann, einen 41-jährigen Polen. Dieser konnte aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien am 24. Oktober in Wien Favoriten festgenommen werden. Im Zuge seiner Einvernahmen zeigte sich der Tatverdächtige teilweise geständig und belastete den zweiten Tatverdächtigen. Der 41-Jährige befindet sich in einer Justizanstalt.