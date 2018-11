Mord in Wiener Kaserne: 15 Jahre Haft bestätigt

Es bleibt bei 15 Jahren Haft für einen inzwischen 23-jährigen Soldaten, der am 9. Oktober 2017 in der Albrechtskaserne in Wien-Leopoldstadt einen 20 Jahre alten Grundwehrdiener erschossen hat. Ein Drei-Richter-Senat des Wiener Oberlandesgerichts ( OLG) hat am Mittwoch die Strafberufung des jungen Salzburgers verworfen.

Während der 23-Jährige den Richterspruch gefasst entgegennahm, reagierten die im Publikum anwesenden Angehörigen teilweise verzweifelt. Der Vater rief zornig "Alle korrupt!" und wollte nach Schluss der Verhandlung den vorsitzenden Richter Werner Röggla in ein Gespräch verwickeln, was dieser mit den Worten "Ich kenne Sie nicht" verweigerte. Die übrigen Familienmitglieder verhielten sich ruhig und besonnen, auch der Vater hielt sich in weiterer Folge zurück. Die Justizwachebeamten gewährtem dem 23-Jährigen vor dem Verhandlungssaal noch ein paar Minuten mit seiner Familie, ehe sie ihn abführten. Dem jüngeren Bruder kamen die Tränen, nachdem er dem mit Handschellen Gefesselten um den Hals gefallen war und ihn innig umarmt hatte. Einem anderen Verwandten trug der 23-Jährige auf: "Pass auf die Oma auf!"

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte Mitte Oktober die Nichtigkeitsbeschwerde des jungen Salzburgers in nicht öffentlicher Sitzung als unbegründet zurückgewiesen. Der Schuldspruch wegen Mordes war damit rechtskräftig. Nun versuchte Verteidiger Farid Rifaat das OLG zu überzeugen, dass in diesem Fall eine deutliche Strafreduktion und sogar die Anwendung des außerordentlichen Milderungsrechts geboten sei. Auch der 23-Jährige ersuchte in seinem Schlusswort eindringlich um eine Herabsetzung der Strafe: "Ich bitte Sie, Milde zu zeigen." Das, was in der Kaserne passiert sei, tue ihm "furchtbar leid. Ich wollte ihm in keiner Weise Schaden zufügen. Ich war mit ihm befreundet. Es war nicht meine Absicht, ihm ein Haar zu krümmen". Und weiter: "Das, was mir passiert ist, verfolgt mich bis heute. Ein Mensch ist gestorben. Durch meine Dummheit, durch meine Unachtsamkeit."

Der tödliche Schuss auf dem Kasernengelände war gefallen, nachdem es sich der 20-Jährige im Ruheraum eines Wachcontainers bequem gemacht hatte, in dem er gemeinsam mit dem 23-Jährigen und einem dritten Grundwehrdiener in einem Dreier-Rad Dienst versah. Nach seiner Schicht zog sich der 20-Jährige die Schuhe und die Oberbekleidung aus und legte sich auf eine Pritsche. Er dürfte geschlafen haben, als ihm eine aus einem Sturmgewehr StG 77 abgefeuerte Kugel in den Kopf drang.

Der Angeklagte war bis zuletzt bei seiner Schießunfall-Version geblieben. Er behauptete, er habe seinen Kameraden zum gemeinsamen Rauchen einer Zigarette wecken wollen, sei beim Betreten des Ruheraums gestolpert und gestürzt, wobei sich unabsichtlich der Schuss gelöst hätte. Das habe nur deshalb passieren können, weil ihm zuvor die Waffe aus der Hand gefallen sei, wobei eine Patrone aus dem Magazin in den Lauf gelangt sei.