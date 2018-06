„Relativer Nahschuss“ tötete den Rekruten

Für letztere Annahme müsste sich am 9. Oktober 2017 folgende Kette unglückseliger Umstände ergeben haben: Ali Ü. ist das StG77 irgendwann nach Antritt seines Wachdienstes mit dem Kolben voran aus der Hand gefallen und hat sich selbstständig geladen. Beim faden Wacheschieben hat er – wie so oft – mit dem Sicherungsknopf gespielt und die Waffe damit entsichert. Dann betrat er mit dem Finger am Abzug den Wachcontainer, in dem sich der Kamerad ausruhte, um ihn zu wecken. Dabei stolperte er über die eigenen Füße oder ein offenes Schuhband, fiel zu Boden, dabei löste sich ein Schuss und traf den auf dem Bett liegenden Ismail M. tödlich in den Kopf.

Was dagegen spricht: Erstens die Zeugenaussage des dritten zum Dienst eingeteilten Rekruten, der sich sofort nach dem Schuss zu Ali Ü. umdrehte und ihn aufrecht stehend neben dem Toten sah. So schnell kann sich der Angeklagte samt Gewehr kaum vom Boden aufgerappelt haben.

Zweitens spricht das Gutachten des Schießsachverständigen Manuel Fließ dagegen: Erst aus einer Fallhöhe von 125 cm kann sich das StG77 unter Umständen selbsttätig laden. Dazu müsste der relativ kleine Ali Ü. das Gewehr extra in die Höhe gehalten und dann fallen gelassen haben.