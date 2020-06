Mord an 20-Jähriger: "Sie wäre nie zu ihrem Ex zurückgegangen"

Vor dem Lagerhaus in Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, NÖ, wurde die schwarze Flagge gehisst; in der hauseigenen Imbissbude brodelt die Gerüchteküche. Es geht um Tatjana R., 20, eine beliebte Mitarbeiterin, deren Leichnam am Donnerstagabend in einer Wohnung in Wien-Brigittenau gefunden wurde. Feststeht: Die Frau wurde ermordet.

Dienstagabend machte sich Tatjana R. vom Haus ihrer Eltern in Neulengbach nach Wien auf. Dort wollte sie sich mit einem Freund treffen, um seinen Rat wegen eines Geräts zum Nageldesignen einzuholen. Was dann in Wien passierte, ist nach wie vor unklar. Fest steht nur, dass Tatjana R. am Dienstag nicht nach Hause zurückgekommen ist. Weil sie auch Mittwochfrüh nicht zur Arbeit im Lagerhaus erschienen ist, meldeten ihre Eltern sie als vermisst.

Donnerstagnachmittag führten die Ermittlungen der Polizei dann zur Wohnung von Igor M., 33, dem Ex-Freund der Ermordeten. Nachdem die Polizisten schon am Gang Blutspuren entdeckt hatten, riefen sie Verstärkung. WEGA-Beamte brachen die Wohnung auf und fanden den blutüberströmten Leichnam der 20-Jährigen. Den Spuren und Verletzungen zufolge dürfte sie erstochen worden sein. Die Kriminalisten stellten auch die mögliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sicher.