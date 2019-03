Mord am Lugeck: Täter und Opfer flogen gemeinsam nach Wien

PIU, kurz für Passenger Information Unit, heißt die neue Abteilung des Bundeskriminalamts. Nach einem EU-Beschluss aus 2016, wonach die Daten von Fluggästen europaweit gespeichert werden müssen, baute die Polizei die neue Einheit auf. Schon im Probebetrieb konnten die 21 Ermittler Erfolge erzielen.

Einen entscheidenden Hinweis gab die PIU auch im Mordfall Lugeck, wie am Freitag bekannt wurde: Die beiden Opfer und der Täter des Schussattentats am Lugeck in der Wiener City flogen zwei Tage vor der Tat gemeinsam nach Österreich.