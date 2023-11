„Momo“, das mobile Hospiz, wird sesshaft – in Währing

Für die Medizinerin Martina Kronberger-Vollnhofer öffnet sich ein neues Kapitel ihrer Momo-Erfolgsgeschichte: Seit zehn Jahren betreuen ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter des Momo Kinderpalliativzentrums schwerkranke Kinder und deren Familien – mobil. Am Donnerstag durfte die Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde (mit langjähriger Berufserfahrung im Sankt-Anna-Kinderspital) erste Gäste im märchenhaft schön und kindergerecht eingerichteten neuen Momo-Haus in der Schulgasse in Währing begrüßen.

Von Stofftieren über Bücher bis zu einer Kugelbahn, von einem Ruheraum über eine spezielle Badewanne bis zum Spitalsbett: Detailreich bietet die neue Einrichtung einen feinen Rückzugsraum. Gut ausgebildete Fachkräfte für Medizin, Pflege, Therapie, Psychologie und Sozialarbeit sollen die kleinen Patienten und ihre Familien betreuen.