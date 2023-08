Sommercamp für Geschwister von schwerkranken Kindern

Zu Hause ist oft viel Schatten

Zu Hause, in ihren Familien, liegt fast zwangsläufig die meiste Aufmerksamkeit auf ihren schwer kranken Geschwistern. Giulio erklärt: „Das ist absolut verständlich, auf Dauer tut das aber weh.“

Zu Hause können sie sich auch nur wenigen Gleichaltrigen anvertrauen. Marie erzählt: „Ich habe nur wenige echte Freunde, die meine persönlichen Probleme verstehen.“

Zu Hause nagen Schuldgefühle und öfters auch Zweifel an ihrem Selbstwert. Giulio führt dazu aus: „Mir fehlt oft jegliches Selbstvertrauen. Ich hatte sogar Angst, in der Schule ein Referat zu halten.“

Auffallend behutsam versuchen die Erwachsenen, die Kinder hier auf andere Gedanken zu bringen. Die Erwachsenen sind zu acht, was einen tollen Betreuungsschlüssel ergibt. Sie sind ein Team aus acht erfahrenen Profis. Sie kommen aus der Psychologie, der Psychotherapie, der Sozialarbeit und der Erlebnispädagogik.

„Wunderwege“ sollen in der noch relativ intakten Natur am südlichen Ende des Waldviertels in kleiner oder in der Großgruppe beschritten werden. Dazu erläutert die Psychologin Judith Raunig: „Ein Kind glaubt ja zunächst einmal, dass all das Traurige nur ihm selbst widerfährt.“

Mithilfe sehr gezielter psychotherapeutisch-erlebnispädagogischer Interventionen gelingt es schneller, dass die Kinder Vertrauen fassen: zu sich, zu den anderen Kindern, zur Gruppe, zu ihren Betreuern. Zum Beispiel, wenn es ihnen gelingt, sich mit einer Binde vor den Augen an einem Seil entlang durch den Wald zu hanteln.

Hilfreich sei auch der geschützte Rahmen im Camp, betont Marie. „Es gilt für uns alle, dass nichts aus unserer Gruppe nach außen dringen darf.“ Giulio fügt hinzu: „Das macht auch niemand, weil ja auch keiner von uns möchte, dass das jemand anderer macht.“