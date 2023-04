Die erfolgreiche Bergläuferin mit Multipler Sklerose

Wien hinter den Tränen

Die Klinische und Gesundheitspsychologin ist früh in diesem Jahr in bestechender Form. Dabei ist der Berglauf auf den Schneeberg (10 Kilometer, 1.200 Höhenmeter) erst im Juni und der Lauf auf den Großglockner (13, 1.200) im Juli. Sie ist immer schon gerne gelaufen. Dass die 43-jährige MS-Patientin heute zu den besten Bergläuferinnen Niederösterreichs zählt, ist für sie noch mehr Ansporn.

Gut erinnert sie sich: „An die verschwommenen Lichter von Wien, als ich mit meiner ärztlichen Diagnose heimgeradelt bin.“ Die abendliche Stadt verschwand hinter den Tränen. Dazu mischten sich all die bohrenden Fragen: Wie wird das sein, wenn ich hilflos im Rollstuhl sitze? Wer wird sich dann um meine Kinder kümmern? Um den Bau unseres Hauses? Und nicht zuletzt: Wie soll ich als Selbstständige weiterarbeiten?

Doch wie schon gesagt: „Ich habe schon einige Male in meinem Leben meinen eigenen Weg gesucht.“

Schritt für Schritt habe sie diesen auch hier gefunden: Nach einer relativ kurzen Schockphase begann sie mit dem Laufen. Hinsichtlich der Ernährung achtete sie genau darauf, keine Lebensmittel zu sich zu nehmen, die in ihrem Nervensystem Entzündungen hervorrufen könnten.

„Die Stressreduktion ist in meinem System die dritte Säule“, erklärt die Mutter von zwei Kindern in der Pubertät und einem Nachzügler in der Trotzphase. Offensichtlich ist ihr System nicht so schlecht. „Und 50 Kilometer Training in der Woche gehen sich auch noch aus“, eröffnet die spätberufene Bergläuferin mit Leuchten in ihren Augen.