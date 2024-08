Mitbewohner mit zwei Macheten mit dem Umbringen bedroht: Festnahme

Ein Streit in einer Wohngemeinschaft in Wien-Leopoldstadt zwischen einem 25-Jährigen und seiner 26-jährigen Lebensgefährtin ist in der Nacht auf Dienstag offenbar eskaliert: Als die Mitbewohnerin und ebenfalls anwesende Freunde des Paars von der Auseinandersetzung mitbekamen, soll der Österreicher den zwei Männern mit zwei Macheten mit dem Umbringen gedroht haben, sollten sie in das Zimmer kommen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.