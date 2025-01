Mit Messer schwer verletzt: Festnahme nach Attacke auf jungen Mann

Ein Tatverdächtiger ist nach einer schweren Attacke auf einen 21-Jährigen Mitte November des Vorjahres in Wien festgenommen worden.

Zwei seiner Komplizen wurden auf freiem Fuß angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West.

Auch Zeuge verletzt worden

Der 21-Jährige war damals in Wien-Penzing schwer verletzt worden. Auch ein 44-jähriger Zeuge, der ihm zu Hilfe geeilt ist, wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der 21-Jährige war im November von unbekannten Tätern in der Nähe der Meiselstraße in Penzing mit Faustschlägen attackiert worden. Als sich der Zeuge in die Auseinandersetzung eingemischt habe, sei er von zwei Männern verletzt worden.

Daraufhin flüchtete der 44-Jährige und verständigte umgehend den Notruf. Die Einsatzkräfte fanden den jungen Mann mit schweren Verletzungen in der Nähe des Tatorts, als Waffe wurde ein spitzer Gegenstand vermutet. Er wurde mit Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht.