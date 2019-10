Mit Marco Wanda im Beisl: „Gibt ein gewisses Wien, das ausstirbt“

Lokalchef Ernst nickt. „Das war keine, mit der du dich anlegen wolltest.“ Sie saß übrigens exakt auf dem Platz, an dem sich Marco Wanda immer niederlässt. Die Eckbank rechts hinten. „Seitdem ich das weiß, sitz’ ich da nicht mehr so gern“, sagt Marco Wanda, als er sich für ein Foto doch wieder dorthin setzt, „ich rück’ jetzt immer 30 Zentimeter weg, damit nicht ihr Geist in mich fährt.“

Er lacht und rückt ein wenig zur Seite. Dann trinkt er den Almdudler aus, zündet sich noch eine Zigarette an. Was wird das nächste Getränk? Langsam bricht der nächste Abend an.

Info: Vor Kurzem ist das vierte Album von Wanda erschienen: „Ciao“. Die Tourdaten dazu: 9. 5., Innsbruck, Olympiahalle 15. und 16. 5., Wien, Stadthalle 17. 7., Linz, Donaulände 18. 7., Graz, Freiluftarena B