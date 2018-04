Mit Ludwig wird das Klima in der Koalition wieder rauer

Hinzu kommt die politische Großwetterlage: „Derzeit kommt die schwarz-blaue Regierung noch relativ gut an, wie die Salzburg-Wahl gezeigt hat“, heißt es in SP-Kreisen. Ähnlich wie bei der schwarz-blauen Regierung unter Wolfgang Schüssel werde sich die Ernüchterung erst im Laufe der Zeit einstellen. „Auch bei Michael Häupl war es so, dass er erst 2005 – vier Jahre nach Beginn der Schüssel-Regierung – seinen größten Wahlerfolg hatte.“ Und die Grünen könnten in ihrem derzeitigen Zustand erst recht keine Neuwahlen brauchen.