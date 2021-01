Mit Klappmesser in Wien bedroht: 39-Jähriger vorläufig festgenommen

Am Mittwochabend wurden Beamte der Polizei in der Brigittenau zu einem Einsatz in die Wallensteinstraße gerufen. Dort hatte ein 39-jähriger Algerier gegen 20.40 Uhr einen 31-Jährigen mit dem Umbringen bedroht. Dazu verwendete der Mann ein Klappmesser. Was zu der Auseinandersetzung geführt hatte, ist derzeit noch unklar.

Der Tatverdächtige wurde nach dem Eintreffen der Beamten vorläufig festgenommen. Bei einer Personendurchsuchung konnte eine geringe Menge Suchtmittel sowie das Klappmesser sichergestellt werden.

