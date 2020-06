Mit K.-o.-Tropfen Männer beraubt

Zwei Räuberinnen, die ihre Opfer mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt haben, wurden am Freitag im Wiener Landesgericht zu fünf bzw. vier Jahren Haft verurteilt. Die 25-jährige Beschuldigte und ihre 37-jährige Komplizin hatten in mehreren Fällen den bewusstlosen Männern Wertsachen geraubt.

Die beiden Frauen suchten in Lokalen betrunkene Männer aus, die hohe Geldsummen bei sich hatten und pirschten sich an. Mit der Aussicht auf ein sexuelles Abenteuer begleiteten sie die Männer nach Hause, dort verabreichten sie ihnen K.-o.-Tropfen. Als die Opfer eingeschlummert waren, entwendeten sie Wertgegenstände wie Notebooks, Handys, Schmuck sowie Bargeld.

Die Frauen hinterließen an mehreren Tatorten DNA-Spuren an Zigaretten oder Gläsern. Auch Schuhe vergaßen die Slowakinnen einmal in einer Wohnung. So konnten die Überfälle zugeordnet und die Frauen festgenommen werden.