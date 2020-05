Mit Google-Maps gegen Hundehasser

Martin Strobl muss seine Gefühle zurückhalten, wenn er darüber spricht, was sich vergangene Woche in seinem Garten in der Wulzendorfstraße in Wien-Donaustadt zugetragen hat. Denn nachdem der 40-jährige Tierliebhaber seinen Hund "Spike" zum Spielen in den Garten geschickt hatte, kam dieser nach kurzer Zeit todkrank zurückgekrochen.