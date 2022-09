In Regenrinne gefangen: Katzenmama samt Baby gerettet

Nichts unversucht ließ die Wiener Berufsfeuerwehr Ende August bei der Rettung von zwei Kätzchen. Begonnen hatte der Einsatz, nachdem eine Schuldirektion die Retter alarmiert hatte, weil in dem Schulgebäude ein klägliches Wimmern zu hören gewesen war. Obwohl die Einsatzkräfte sich sofort auf die Suche machten, konnten sie in dem gesamten Bereich keine Katze finden. Daraufhin riefen sie ihren Kollegen, den Inspektionsrauchfangkehrer, der mit einer Endoskopkamera die Suche in einer Regenrinne fortsetzte.

Katzenflüsterin

Mit dem Spezialgerät konnte ein Kätzchen zirka acht Meter von der Stelle entfernt gefunden werden, wo es vermutlich in die Regenrinne gefallen war. Weil die Katze - die mittlerweile Lucky genannt wird - aber trotz der Rettung weiterhin wimmerte, wurde eine Katzenexpertin zu Rate gezogen, denn es wurde vermutet, dass das Kitten nach seiner Mutter ruft.