Mit Eisenstange bewaffnet: Fahndung nach Räuber-Duo in Wien

Zwei Unbekannte gingen am Montagabend gegen 19.45 Uhr in einen Supermarkt auf der Penzinger Hauptstraße und begingen dort einen schweren Raub. Die beiden Tatverdächtigen bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Eisenstange und ergriffen mit Bargeld in unbekannter Höhe die Flucht - in welche Richtung ist unklar.

Eine Sofortfahndung bracht bis dato keinen Erfolg. Die Polizei ersucht alle Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu den beiden mutmaßlichen Tätern machen können, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-25100 zu melden.

