Angst vor Ehemann: Mutter versteckte sich mit Vierjähriger im Bad

Kinder gewürgt und gebissen

Die vierte häusliche Gewalttat am Sonntag ereignete sich in einer Wohnung in Ottakring. Ein 43-Jähriger dürfte dort seine zwei Jahre jüngere Ehefrau körperlich attackiert haben. Laut einem Polizeisprecher soll der Mann sie an den Haaren gezogen haben.

Da das vor den Augen der drei gemeinsamen Kinder passierte, sollen sie ihrer Mutter zu Hilfe gekommen sein. Dabei dürften die zwei Söhne und eine Tochter im Alter zwischen 16 und 21 Jahren vom Vater gewürgt und gebissen worden sein. Des Weiteren soll der Mann sie auch mit einem Messer bedroht haben. Schließlich soll einer der zwei Söhne seinen Vater mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt haben.

Die Beamten sprachen gegen den 43-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Als der Vater von der Polizei aufgefordert wurde, die Wohnung zu verlassen, weigerte er sich zu gehen und verhielt sich äußerst aggressiv. Bei der Festnahme dürfte er versucht haben, einen Beamten ins Gesicht zu schlagen.

Nicht das erste Mal

Im Gespräch mit dem KURIER erklärte die Polizei, dass es in den vier Fällen nicht das erste Mal zu Auseinandersetzungen kam. "Bei all diesen Beziehungen haben die Opfer berichtet, dass es in der Vergangenheit Streit oder Aggressivität gab", erklärt Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Ob die Betretungs- und Annäherungsverbote zum ersten Mal ausgesprochen wurden, konnte nicht genannt werden.

Die Bilanz vom Sonntag zeigt, dass Gewalt in der Privatsphäre nach wie vor ein großes Problem darstellt. Das ging auch aus der unlängst veröffentlichten Kriminalstatistik hervor. Die Betretungs- und Annäherungsverbote von 2020 auf 2021 von 11.652 auf 13.690 gestiegen.

Hilfe für Betroffene

Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt und duldet keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form. Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Hilfe für Gewalt-Betroffene gibt es auch unter dem 24-Stunden Frauennotruf (01/71719), der Frauenhelpline (0800/222 555) und dem Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22). Auch Männer erhalten in Krisensituationen rund um die Uhr unter dem Männernotruf (0800/246 247) oder unter der Männerinfo Hotline (0800/400 777) Hilfe.

