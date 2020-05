Mit dem "Postschlüssel" ins Kellerabteil: Diebe in Wien-Fünfhaus festgenommen

Polizisten observierten am Dienstagabend in Rudolfsheim-Fünfhaus zwei verdächtige Personen. Die Männer sollen mit einem " Postschlüssel" mehrere Wohnhausanlagen betreten und in sieben Kellerabteile eingebrochen haben. Bei zwei weiteren sollen sie es versucht haben.

Als die Beamten die beiden 29-Jährigen festnehmen wollten, versuchten sie zu flüchten. Die Beamten hielten die beiden Polen aber sofort an. Die Verdächtigen befinden sich in Haft, Diebesgut und Einbruchswerkzeug beschlagnahmten die Polizisten.

