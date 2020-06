Misstrauensvorschuss für Drive-in-Doktor

Der Tankstellen-Arzt von Wien-Döbling erhitzt weiter die Gemüter. Wie der KURIER berichtete, eröffnet Anästhesist, Allgemein- und Intensivmediziner Dieter Zakel am 1. Mai in der Krottenbachstraße 32–34 die erste Drive-in-Ordination Österreichs – im Selbstbedienungsmarkt einer Diskont-Tankstelle. Nachdem die Wiener Ärztekammer bereits Bedenken anmeldete, übt nun auch Patientenanwältin Sigrid Pilz Kritik an dem Konzept.

Zakel will ja in einem etwa 8 großen Glasverbau ordinieren. Ohne Terminvereinbarung stellt er "minimale Wartezeiten" für die Patienten in Aussicht. Für 50 Euro erhalten sie 15 Minuten Aufmerksamkeit. Täglich von 6 bis 22 Uhr. Als Ausstattung reichen dem Privatarzt im Wesentlichen Stethoskop, Telefon und Rezeptblock, sagt er.