Misstöne um Austropop-Legende Hansi Lang

Bei der MA64 wiederum will man sich nicht als Sündenbock hinstellen lassen. Dort heißt es, man sei 2010 schon dabei gewesen, die für eine Benennung nötigen Stellungnahmen von anderen Magistratsabteilungen einzuholen, als man einen Anruf aus der Döblinger Bezirksvertretung erhalten habe. In dem Telefonat sei der Behörde mitgeteilt worden, dass es eine Gedenktafel geben werde, der Gemeindebau aber kein Thema sei. Daraufhin wurden alle darauf abzielenden Aktivitäten eingestellt. Man lasse sich hier nicht den Schwarzen Peter zuschieben, die Entscheidung liege beim Bezirk.

Dass die Behörden Langs Biografie als hinderlich einstufen, darf jedenfalls angezweifelt werden. Unter anderem wurde dem Künstler 2006 das Goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien verliehen.

Für Gerhard Lang wirft die Diskussion einen Schatten auf das Andenken an seinen Bruder. Über dessen Drogenprobleme sagt er: „Er ist für alles gradegestanden, er hat seine Strafe abgesessen.“ Und just im Gefängnis habe er ein paar seiner berührendsten Lieder geschrieben. Wie: „Ich will wieder gut sein“.