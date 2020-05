Misshandlungsvorwürfe: Polizeigewalt nur "zum Schutz"

Staatsanwaltschaft

Pilz

Polizei

2013 gab es in 546 bei deranhängigen Fällen von Verletzungen nach Amtshandlungen nur vier Anklagen und zwei Schuldsprüche, 2014 waren es 250 Anzeigen mit einer Anklage und keiner Verurteilung.fordert die Umsetzung der UNO-Konvention und der Europaratsempfehlung, eine eigene (von derlosgelöste) unabhängige Einheit zur Verfolgung vonMisshandlungsvorwürfen zu schaffen. Und er will aufgelistet haben, in welchen Polizeiinspektionen wie viele Personen für wie lange festgenommen und gezwungen wurden, sich nackt auszuziehen und wie oft ein Amtsarzt beigezogen wurde.

Im Fall der Unternehmerin wurden die strafrechtlichen Ermittlungen gegen zwölf Polizeibeamte mit Verspätung an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt delegiert. Bisher hat man das Video ausgewertet, wobei sich erste Widersprüche zum Polizeiprotokoll ergaben. Jetzt werden die Beamten befragt.