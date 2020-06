Missbrauch im Heim: Verdächtiger ist tot

Der Missbrauchsskandal im Volkshilfe-Heim der Stadt Wien im niederösterreichischen Pitten (Bezirk Neunkirchen) wird keine Aufklärung mehr finden. Der Hauptverdächtige in der Causa wurde diese Woche tot in der Donau in Wien gefunden. Gerald T., 47, war nach Bekanntwerden des Missbrauchsfälle aus der Wohnung im südlichen Niederösterreich, in der er mit seiner Frau und einem achtjährigen Sohn lebte, plötzlich verschwunden. In einem Schreiben hatte er seinen Selbstmord angekündigt.