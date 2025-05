Mintality Fair-Tag: Das sind die Tech-Talente von morgen

Sonja Wallner, bei A1 für die Finanzen zuständig, wandte sich bei ihrer Begrüßung gezielt an die Mädchen: „Lasst Euch von der Idee, eine technische Ausbildung zu machen, nicht abbringen. Denn Frauen, die in solchen Berufen arbeiten, verdienen später besser und sind dadurch selbstständiger.“

Einer der 220 Jugendlichen ist Samuel von der Mittelschule Stadl-Paura (OÖ). Er demonstriert stolz den Snackautomaten Fro(h)mat, der in Kooperation mit Fronius entwickelt wurde: „Wenn man eine Münze einwirft, unterbricht sie den Laserstrahl – das startet den Mechanismus und wirft Gummibärchen aus.“ Ein Beispiel, wie Technologie im Alltag wirkt. Auf die Frage, was ihn begeistert: „Dass ich es selbst bauen durfte!“

Suche nach Lehrlingen

Romy aus Aschbach-Markt (NÖ) fertigte bei der Firma Doka Betonschalungen und Holzwaben an, die jetzt Sitzgelegenheiten in ihrer Schule sind. „Ich kann mir gut vorstellen, später in einen technischen Beruf zu gehen.“ Doka-Mitarbeiterin Anja Avender hofft, dass sie das in die Tat umsetzt: „Es wird zunehmend schwieriger, gute Lehrlinge zu bekommen. Ich will gerade die Mädchen stärken – denn vielen wird immer noch von der Familie abgeraten, einen technischen Beruf zu erlernen.“

Antonia Schwaiger von der Mittelschule Weiz 2 (Stmk.) kann das durchaus vorstellen, eine technische Lehre zu machen. Stolz sitzt sie in dem Auto, das sie zusammengebaut haben.