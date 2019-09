Ministerium und ÖAMTC unterstützen Ringsperre, Handel schäumt

„Warum das an einem Samstag stattfinden muss, verstehe ich absolut nicht“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wiener Wirtschaftskammer (WKW). „Das“ ist ein Weltrekordversuch, der am Samstag von 15 bis 17 Uhr die Wiener Ringstraße lahmlegen wird. Konkret geht es um 800 Elektroautos die unter dem Motto „On a Mission for No Emission“ für den Klimaschutz werben sollen.

Teilnehmer gesucht

Offiziell beworben wird die Aktion vom Nachhaltigkeits- und Tourismusministerium. Man suche nämlich noch Teilnehmer. Zwar ist die amtierende Ministerin Maria Patek parteilos, in einer Aussendung verweist man aber auf die #mission2030, eine Initiative der ehemaligen Ministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP). Das Ministerium wird im Rahmen des Weltrekordversuchs auch Preise verleihen.