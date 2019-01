Mindestsicherung: Schlagabtausch zwischen Hacker und Blümel

Er habe von Anfang an klar gemacht, dass seine Hand in Richtung Sozialministerin ausgestreckt sei, so der Stadtrat. "Wir haben immer die Position aufrechterhalten, dass wir zu neuen Gesprächen bereit sind." Sein Job als Soziallandesrat sei es, sich mit den Folgewirkungen von Gesetzen auseinanderzusetzen.

"Nur mehr Zuschuss"

Der Entwurf habe "einige ganz fundamentale Probleme", betonte er. So wolle man damit Armut nicht bekämpfen und auch keine Existenzsicherung schaffen, kritisierte Hacker. Es stehe sogar wörtlich im Entwurf, dass die Mindestsicherung nur mehr ein Zuschuss sein soll.

Blümel betonte einmal mehr, es gehe um eine "Grundsatzfrage": "Es muss möglich sein, wenn man arbeiten geht, dass man mehr hat als jemand, der das nicht tut." "Es geht um mehr Gerechtigkeit und dass sich Arbeit wieder lohnen soll", ortete er eine "Schieflage".

Emotional wurde auch die Wien-Kritik durch die Bundesregierung debattiert. "Es wird ein Bild der Bundeshauptstadt gezeichnet, das einfach nicht den Tatsachen entspricht", sagte Hacker. Der Höhepunkt sei die "Beschimpfung des Bundeskanzlers für die Wienerinnen und Wiener" gewesen, "dass wir Langschläfer sind", nahm er Bezug auf eine Aussage von Kurz bei der Regierungsklausur in Mauerbach vor rund drei Wochen ("Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten.") In Wahrheit aber sei die Bundeshauptstadt der "Wirtschaftsmotor" der Republik. "Man kann nicht permanent die Bundeshauptstadt vorführen", so Hacker.