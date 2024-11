Das Leben als Mindestpensionistin: Eine Betroffene erzählt

Anfang des Jahres gaben laut Statistik Austria 32 Prozent der Alleinerzieherinnen an, Schwierigkeiten zu haben, mit ihrem Einkommen auszukommen. Frau E. hat einige Jahre im Ausland gearbeitet, als Lehrerin. Allerdings nur wenige Stunden, sie hatte schließlich auch Kinder. Nach Österreich sei sie zurückgekommen, um ihre kranke Mutter zu pflegen.

Wie der KURIER vor wenigen Tagen berichtete, zeigt sich das unter anderem auch bei den 855 Klienten in den Sozialberatungsstellen in Eisenstadt, Neusiedl, Oberwart und Güssing. Zwei Drittel der Ersthilfesuchenden sind Frauen, viele davon Alleinerzieherinnen. Geld für das Alter zurückzulegen, ist keine Option, wenn es schon im Jetzt nicht reicht.

Frau E. ist mit ihrer Situation nicht alleine. 28 Prozent der alleinlebenden Frauen in Pension sind laut Caritas armutsgefährdet. Sie haben im Schnitt rund 920 Euro brutto weniger im Monat als Männer. „Das liegt daran, dass Frauen über ihren gesamten Lebenslauf benachteiligt sind. Frauen übernehmen etwa den Großteil der Care-Arbeit“, sagt Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich.

Aktion Die Caritas will darum nun mit 90.000 Euro den Gender Pension Gap (Pensionslücke, Anm.) von 100 Frauen symbolisch schließen. Spendenkonto: Erste Bank BIC: GIBAATWWXXX IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560 Zweck: „Close the Gap“

Nach ihrem Tod habe sie psychologisch betreut werden müssen. „Ich war nicht mehr in der Lage, ins Berufsleben zurückzukehren“, erzählt sie. Einkaufen geht die Pensionistin in den Sozialmarkt, Kleidung kauft sie bei Humana. Dank des Kulturpasses kann sie gratis in Museen oder ins Kino gehen.

Mit dem Mobilpass kann sie um 18 Euro im Monat die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. „Mit dem kann man auch in der Volkshochschule günstigere Kurse besuchen“, hat Frau E. herausgefunden. Sie hat einen Französischkurs absolviert, um 7 Euro. Der reguläre Preis wäre 60 Euro gewesen und damit für sie keinesfalls leistbar.

Einsamkeit verhindern

Mit all diesen Aktivitäten entgeht sie einer großen Gefahr, die mit Armut oft einhergeht: der Einsamkeit. Wenige finanzielle Möglichkeiten, Ausgrenzung, Scham, all das führt dazu, dass sich armutsbetroffene Menschen oft zurückziehen und dadurch auch die psychische Last alleine tragen müssen.