Millionenpoker um neue Casinos

Wien und NÖ werden schön langsam zur Glücksspiel-Oase: In der Hauptstadt sollen 2015 zwei zusätzliche Casinos gebaut werden und Niederösterreich wird ein eines, zusätzlich zum Casino Baden, bekommen.

Bevor jedoch die neuen Spielstätten gebaut werden, entwickelt sich der Kampf um die – vom Staat vergebenen – Casino-Lizenzen zum Zocker-Krimi. Weder die Casinos Austria noch der Gumpoldskirchner Glücksspiel-Konzern Novomatic wollen sich in die Karten schauen lassen – Pokerface ist angesagt. Auch Manfred Semelka, Sprecher des zuständigen Finanzministeriums schweigt: "Kein Kommentar zu einem laufenden Verfahren."

Der Zuschlag hätte diese Woche erteilt werden sollen. Doch das Lizenzverfahren wurde verlängert. Das Ministerium räumt den Konzessions-Werbern ein, sich zu ihren eigenen Vorhaben sowie den Konkurrenzprojekten ein weiteres Mal zu äußern. Branchenvertreter hoffen, dass die Konzessionen vor der letzten Nationalratssitzung vor dem Sommer am 10. Juli vergeben werden. Um diese Standorte dreht sich der Millionenpoker:

Wiener Prater: Casinos Austria und Novomatik bemühen sich um die Wiener Nord-Konzession. Während die Casinos einen Spielertempel in der Nähe des Riesenrades errichten wollen, setzt Novomatic auf einen Bau an der Prater Hauptallee. Der Konzern betreibt bereits ein Prater-Casino mit 430 Spielautomaten. Mit dem zweiten Standort wären es dann beinahe doppelt so viele. Riesenrad-Eigentümer Peter Petritsch denkt auch an die städtebauliche Komponente: "Alles was Gäste in den Prater bringt, ist zu begrüßen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Gebäude neben dem Riesenrad genehmigt wird. Im übrigen gibt es am Riesenradplatz genug räumliche Kapazitäten."

Gleichzeitig suchte der ehemalige Monopolist, die Casinos Austria, auch für den Standort Längenfeldgasse im 15. Bezirk an. Das Gebäude an der Linken Wienzeile gehört der Bundesimmobiliengesellschaft BIG und könnte statt einem Gymnasium zu einem Spieler-Palast werden.

Novomatic will neben dem Wurstel- auch im Böhmischen Prater weiter zocken lassen. Dabei soll das Casino " Monte Laa" zusätzlich 220 Automaten bekommen. Dagegen läuft jedoch die VP-Favoriten Sturm.

In der Wiener City wollen zwei weitere Konsortien mitmischen. Das Hotel Intercontinental ( Century Casinos) und das Palais Schwarzenberg (Automatenkonzern Gauselmann) kämpfen um je eine Konzession.

Die einzige Konzession für Niederösterreich wird zwischen Krems ( Casinos Austria) und Bruck an der Leitha (Novomatic) vergeben. Die Grünen lehnen ein "Klein-Las-Vegas in Carnuntum" aber vehement ab.