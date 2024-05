Millionenbetrug mit Autos: 43-Jähriger vor Überstellung nach Wien

Nach Betrugshandlungen mit einem Schaden von über drei Millionen Euro ist ein von der Wiener Polizei mittels EU-Haftbefehl gesuchter Verdächtiger in Bratislava festgenommen worden. Das Auslieferungsverfahren für den 43-Jährigen sei im Gange, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung. Als Geschäftsführer einer Firma soll er seit 2022 in Wien und im Burgenland unter Vortäuschung falscher Tatsachen Leasingautos sowie einen Whirlpool angekauft haben.