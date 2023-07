Michael Ludwig wagt sich in die U6-Station

Ludwig verzichtet aber darauf, allfällige dortige Sicherheits- und Suchtgiftprobleme zu thematisieren. Vielmehr erzählt er in seinem Post über die Geschichte der U6, den Otto-Wagner-Stationen und der alten Stadtbahn: „Für mich hat sie bis heute ihren ganz eigenen Charme.“

Positives hervorkehren

Vielleicht lassen sich hier erste Spuren der neuen Rathaus-Strategie erkennen, nach all den jüngsten Turbulenzen – von der Finanznot der Wien-Energie bis zur Personalnot in den Spitälern – die positiven Errungenschaften der Stadtverwaltung hervorzukehren. Dazu könnte es auch gehören, (vermeintliche) Schandflecke in ein besseres Licht zu rücken. Schließlich wird in zwei Jahren schon wieder gewählt.

Womöglich lässt sich also Ludwig demnächst auch in einem der krisengeschüttelten Spitäler ablichten.

Zum Schluss noch die Auflösung: Ludwig war in der U6-Station Josefstädter Straße.