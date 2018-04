Michael Häupls Team löst sich auf

Kaum eine Woche vergeht ohne Rücktritt eines prominenten Getreuen des scheidenden Bürgermeisters Michael Häupl. Nach den Stadträten Sandra Frauenberger und Andreas Mailath-Pokorny hat am Dienstag auch SPÖ-Klubchef Christian Oxonitsch seinen Rückzug bekannt gegeben.

„Nach zehn Jahren in dieser Funktion und den großen Umstellungen innerhalb der Partei möchte ich mich wieder darauf konzentrieren, was mir Spaß macht – und das ist die Kommunalpolitik“, sagt der 57-Jährige zum KURIER. Er will also weiterhin Bezirksparteichef in Ottakring und Gemeinderat bleiben.

Dass er zuletzt die Freude an seinem Job als Klubchef verloren hat wäre naheliegend, galt er doch im Rennen um die Nachfolge von Häupl als Unterstützer von Andreas Schieder, der im Duell mit Michael Ludwig unterlag. Somit wurde Oxonitsch schon seit dem Parteitag im Jänner als sicherer Ablösekandidat gehandelt.

Über den neuen Parteichef verliert er kein schlechtes Wort, nur so viel: „Der Posten des Klubchefs ist eine maßgebliche Kommunikationsdrehscheibe, da braucht man maximale Information.“ Es komme in der SPÖ nun ein neues Team zum Zug, es sei nötig, dass der Klubobmann hier besonders gut eingebunden sei, sagt Oxonitsch, der zwischenzeitlich (von 2009 bis 2015) Bildungsstadtrat war.