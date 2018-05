Michael Häupls fröhlicher Abgang

Er ortet zudem bei Häupl seit einigen Jahren eine gewisse Entscheidungsschwäche und Anwandlungen einer Laissez-faire-Politik. Vor allem in den Bereichen Bildung und Integration sei es zu einer Schieflage gekommen. „Damit wurde ein Einfallstor für die FPÖ, aber auch für die Bundes-ÖVP geschaffen. Themen wie Islam-Kindergärten hätte man früher und mit einer etwas härteren Gangart angehen sollen“, ist Hofer überzeugt.

Aber auch die vielen Probleme in den Wiener Gemeindespitälern hätte Häupl zur Chefsache erklären müssen. „Das sind Probleme, unter denen Häupls Nachfolger Ludwig noch leiden könnte.“

Zuletzt sei auch nicht mehr viel von der Häupl zugemessenen Macht innerhalb der Bundes-SPÖ wahrzunehmen gewesen. „Spätestens bei der Bestellung von Christian Kern zum Parteichef hat sich das gezeigt.“

Nach seinem Abgang will sich Häupl erst recht nicht in die Niederungen der Tagespolitik begeben: „Den Balkon-Muppet werde ich sicher nicht spielen“, stellte er am Dienstag noch einmal klar und verriet: „Täglich 24 Stunden verfügbar sein zu müssen – das wird mir nicht abgehen.“