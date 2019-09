Michael Häupl wird 70: Ein Geburtstag im Zeichen des Wahlkampfs

Für seine Sager war Michael Häupl Zeit seines (Polit-)Lebens bekannt – so war es fast erwartbar, dass der eine oder andere auch bei seiner 70er-Feier nicht fehlen durfte: „Was ist mit euch? Habt’s ihr noch nie eine Weinrebe gesehen?“, rief Häupl den Fotografen zu, als er bei der Geschenkübergabe durch Nachfolger Michael Ludwig im Blitzlichtgewitter versank.

Die SPÖ lud am Donnerstag zur Geburtstagsfeier für den Langzeitbürgermeister. Mehr als 650 Gäste hatten sich angemeldet, um im „ Bruno Kreisky Forum“ im 19. Bezirk mitzufeiern.

Häupl solle an diesem Abend „Objekt, nicht Opfer, zahlreicher Beglückwünschungen werden“, erklärte Ex-Kanzler Franz Vranitzky in der Begrüßungsrede. Und so sollte es dann auch sein.

Gelobt wurde dann nicht nur Häupls Humor – Vranitzky: „Schmäh braucht Hirn“ – sondern auch seine politischen Errungenschaften.

Die Liste nahm sich lange aus – und reichte von der internationalen Ausrichtung der Stadt, die Häupl vorangetrieben habe, bis zur Daseinsvorsorge. „Auch die Qualität des Wiener Weins ist durch deine Tätigkeit deutlich besser geworden“, so Ludwig.

Von Ibiza bis ÖVP-Finanzen

Ganz ohne Attacken auf den politischen Gegner kam man natürlich nicht aus. So war die blaue Ibiza-Affäre ebenso Thema wie die Parteifinanzen der ÖVP. Die ÖVP sei "für das Nulldefizit, nur nicht im eigenen Haus", meinte Vranitzky mit Blick auf die türkisen Parteifinanzen. Und bekam dafür erwartbaren Applaus.

Bürgermeister Michael Ludwig - der sich selbst, wie er erklärte, in einer ähnlichen Lage sieht wie Häupl angesichts von Schwarz-Blau Anfang der 2000er-Jahre - warnte in seiner Rede vor Sozialabbau. Er setzte sich einmal mehr gegen das Wien-Bashing der vergangenen Bundesregierung zur Wehr.

Auch ÖVP-Politiker August Wöginger kam in Ludwigs Rede zu unverhofften Ehren: Wöginger hatte Eltern am Land unlängst davor gewarnt, dass ihre Kinder in Wien zu Grünen werden könnten. Häupls kahtolisch-konservativ geprägten Eltern sei es wohl ähnlich ergangen, als Häupl von Krems nach Wien zog - und als Roter zurück kam, so Ludwig.