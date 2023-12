Messerstiche vor Obdachlosenunterkunft: Täter flüchtig

Ein Betreuer der Obdachlosenunterkunft "Josi" am Lerchenfelder Gürtel in Ottakring verständigte am Montagabend die Polizei, weil sich ein 43-jähriger Bewohner an ihn gewandt hatte. Er erzählte dem Betreuer, dass er mit einem 25-jährigen Mann in Streit geraten war, woraufhin ihn dieser mit einem Messer attackiert habe. Die beiden hätten sich flüchtig gekannt, wie die Polizei mittelt. Der Bereich der U6-Station Josefstädter Straße ist ein Szenetreff für drogen- und alkoholabhängige Menschen.

Bei der Attacke erlitt der 43-Jährige eine Stich- und eine Schnittwunde. Von der Berufsrettung Wien wurde der 43-Jährige notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Nach dem Täter wird mit Hochdruck gefahndet.