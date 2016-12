Messerattacke vor Synagoge hat nie stattgefunden

Die englische Daily Mail berichtete es, ebenso der Mirror. Die Rede ist von einer vereitelten Messerattacke am 24. Dezember, also am Beginn des jüdischen Hanukkah-Festes, in Wien. Durchgeführt von zwei Afghanen und zwar vor einer Synagoge.

Das Fatale daran: Dieser Bericht stimmt ganz einfach nicht. „Das ist eine Falschmeldung“, heißt es dazu aus der Israelitischen Kultusgemeinde. „Bei uns hat es keinen solchen Vorfall gegeben.“ Auch der Wiener Polizei ist kein solcher Vorfall bekannt. „Das ist eine komplette Falschmeldung“, sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Es habe auch keinen ähnlichen Fall in Wien gegeben. Nicht mit Tätern aus anderen Nationen und auch nicht vor anderen religiösen Einrichtungen.

Die Gerüchte dürften ihren Ausgang in einer Meldung der israelischen Zeitung Arutz Sheva genommen haben. Als Urheber des Textes wird die Redaktion angegeben, Quellen werden keine genannt. Die Daily Mail hat ihren Bericht am 25. Dezember online widerrufen.