Messerattacke an Wiener Schule: Weihnachtsgeschenk als Motiv

Am Donnerstag war es in der Mittelschule in der Absberggasse in Wien-Favoriten zu einer folgenschweren Messerattacke zwischen zwei Schülerinnen gekommen. Eine 13-Jährige hatte ihre um ein Jahr ältere Mitschülerin mit einem Stanleymesser attackiert.

Das Opfer wurde schwer verletzt und soll stark geblutet haben. Nun steht fest, was die 13-Jährige zu der Attacke auf der Schultoilette bewegt haben dürfte: Laut Polizei soll es zuvor einen Streit wegen eines Weihnachtsgeschenks gegeben haben.

