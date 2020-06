"Menschenschlichten" in der U-Bahn

Das Rattern des herannahenden Zugs wird immer lauter. Und wie als Antwort darauf: Fußgetrappel im Laufschritt. Die einfahrende U-Bahn muss doch noch erwischt werden; es könnte doch die letzte sein. Das scheint zumindest in einigen Köpfen der Fahrgäste vorzugehen. Wie sonst wäre die große Eile zu erklären, mit der sie sich an Menschen auf der Rolltreppe vorbeidrängen und über die Stufen hüpfen?

Aber eigentlich wundert sich Bernd Sobotka darüber schon gar nicht mehr.

Ändern möchte er das Verhalten der Wiener trotzdem. Der 43-Jährige ist Bereichsleiter bei den Wiener Linien und für die Sicherheit und Pünktlichkeit im U-Bahnnetz verantwortlich. Sein Ziel: Eine schnelle Abfertigung der Züge, um die Passagiere rasch an ihr Fahrziel zu bringen. Und dazu braucht es keine Menschen, die sich noch im letzten Moment durch schon schließende Türen zwängen. Oder Menschen, die sich wie Trauben vor dem ersten Waggon sammeln – während ein paar Abteile weiter hinten gähnende Leere herrscht. "Das ist der Herdentrieb", glaubt Bernd Sobotka. Und wohl ein bisschen die Bequemlichkeit. Denn um kürzest mögliche Wege zu haben, steigen die Fahrgäste so ein, dass sie beim Aussteigen die Rolltreppe genau vor sich haben.

Um die Fahrgäste zum Verteilen zu motivieren, hat Bernd Sobotka im September an besonders stark frequentierten Stationen blaue Aufkleber mit der Aufschrift "Bitte nützen Sie alle Einstiege" angebracht. Vor so einem Schild bei der U3-Station Westbahnhof trifft der KURIER den Bereichsleiter um sieben Uhr Früh. Mit 109 Millionen Fahrgästen ist die U3 die am stärksten ausgelastete U-Bahn-Linie.