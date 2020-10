Melone bis Socken: Nachlass des Kaisers unter dem Hammer

Wer immer schon wissen wollte welche Schuhgröße der Kaiser hatte, sollte jetzt aufpassen. Kaiserliche Socken aus schwarzer Seide (Schätzwert 500 bis 800 Euro) weisen eine Fußlänge von 26 Zentimetern auf. Das entspricht der Schuhgröße 41 bis 42. Sein persönliches Schreibzeug (Schätzwert 3.000 bis 6.000 Euro) , sein persönlicher Zigarrenspitz (Schätzwert 300 bis 500 Euro) oder ein persönliches Taschentuch (Schätzwert 500 bis 800 Euro) werden abenfalls angeboten.

Geschenke für seine Liebste

Jedenfalls kommen Porzellan-Fans auf ihre Kosten. Denn zum Verkauf stehen 12 Porzellanteller mit ansichten bayrischer Orte. Die Teller haben eine ganz eigene Geschichte: Bei ihnen handelt es sich um ein Geschenk Kaiser Franz Josefs an Elisabeth. Auf dem Porzellan sind jene Orte abgebildet, die sie ganz besonders liebte. Bemalt wurden die Teller von F. X. Thallmaier in München, sie befanden sich ursprünglich in der Ischler Kaiservilla. Wer sich dafür interessiert, muss tief in die Tasche greifen. Der Rufpreis beträgt 50.000 bis 80.000 Euro.