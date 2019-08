Mein G'schäft: Wölfe geben Ernährungstipps

„ Rinderwange mit frischer Karotte, Zucchini und grünem Blattgemüse, zudem ein Hauch süßer Birne.“ „Schmackhaftes Pferdemuskelfleisch, abgerundet mit Blattsalat, Sellerie und Apfel“. Oder „Gewolfte Forelle mit Hühnerleber, ergänzt von frischem Obst und Gemüse.“

Das Menü, das in Sascha Kosteleckys Hundefeinkostladen über den Ladentisch geht, liest sich ein bisschen wie die Speisekarte in einem Haubentempel. Dabei sei es an die Ur-Ernährung des Wolfes angelehnt. Nicht, dass der a la Carte gespeist hätte – aber der Hase, den er fraß, hatte den Magen voller Gras, Kräuter und Früchte, war also vitamin- und nährstoffreich.