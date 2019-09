Mein G'schäft: Eine Dorfgreißlerin in der Wiener Innenstadt

Am Anfang waren die Blumen und die Bienen. Dann kam der Honig. Und dann gab auch noch Bruder Georg Rohrauer seinen Senf dazu. Das Resultat ist eine kleine Dorfgreißlerei mitten in der Stadt – die Stammkunden wie Passanten mit rustikalem Flair begeistert: der „dazu Hofladen“ am Alsergrund. „Dazu“, weil das Sortiment gut zum Essen dazu passt.

Hier verkauft Franziska Schöggl den Honig vom familieneigenen Biohof Rohrauer im burgenländischen Lackendorf sowie kreative Senfvariationen, die ihr Bruder Georg wie’s früher gang und gäbe war mit Honig statt mit Glukosesirup produziert. Wiener Senf zum Beispiel oder Apfel-Kren-Senf. Aber auch süße Senfsaucen, die gut zu Käse und Gegrilltem passen: mit Marillen, Feigen, Kirschen oder Birne/Quitte.