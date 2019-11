Mein Geschäft: Rundes mit Ecken und Kanten

Also begann sie eine Gold- und Silberschmiedeausbildung. Sie ging nach Florenz an die Alchimia – der Contemporary Jewellery School – und langsam kam alles ins Rollen. „In Florenz hab ich meinen Stil gefunden“, sagt Gruber.

Katie G.’s Ringe haben Ecken und Kanten, erinnern an Felsformationen. Ihre Schmuckstücke gibt es in verschiedenen Polierungen, Legierungen, Mattierungen und Patinierungen. Viele bearbeitet sie mit dem Hammer („Das ist eine gängige Methode von Goldschmieden“, sagt Katie G.). Manche Ringe stapelt sie übereinander, andere bringt sie in Fassung. Wie etwa ihren Verlobungsring. Den zarten Ring mit Stein hat sie in zwei Silberringe eingebettet. „Casing“ heißt das im Fachjargon. „Ich gebe Ringen eine Hülle“, sagt Katie G. Vor allem bei Erbstücken biete sich das oft an. „Lieber alte Stücke aufpolieren, bevor man sie komplett verändert“, findet Gruber.