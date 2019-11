Mein Geschäft: Designerin macht Loden stadttauglich

In dem hellen Erdgeschoßlokal in der Erdbergstraße liegen die Täschchen am hinteren Regal zwischen Federpennalen und Tüchern. Die 49-jährige Gabriele Lechner hat sich 2014 den Wunsch von der Selbstständigkeit erfüllt. Mit ihrem Label „Mondschein Design“ fertigt sie Tücher, Handtaschen und Accessoires aus Loden, Leinen und Dirndlstoffen.