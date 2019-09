Wiener Schnee: Warum Kugeln aus Hernals so gefragt sind

Bill Clinton hat eine mit Konfetti von seiner Wahlsieg-Party. Barack Obama eine mit seiner Familie in Miniaturformat – inklusive Hund. Und der japanische Auto-Hersteller Mitsubishi hat jahrelang Hunderttausende bestellt. Wiener Schneekugeln der Familie Perzy aus Hernals.

In einer kleinen Hinterhofwerkstatt, ein wenig versteckt zwischen Vorstadt-Zinshäusern, fertigt Erwin Perzy, der Dritte, mit seiner Tochter Sabine und einem kleinen Team jährlich 200.000 Schneekugeln. Er designt Maschinen für neue Motive, gießt Formen aus altem Kunststoff und lässt sie in der Spritzgussmaschine Silber einfärben. Jetzt kontrolliert Erwin Perzy gerade die Figuren für ein neues Design: Eine New Yorker Skyline samt Audrey-Hepburn-Sonnenbrille. Ein Auftrag aus Japan.