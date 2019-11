Mein Geschäft: Aufgetischt - Zweites Leben für bunte Gründerzeitfliesen

Begonnen hat Benedicte Quertons Weg zur Designerin vor zwei Jahren in Sevilla. Sie verliebte sich in die bunt-verschnörkelten maurischen Fliesen, die dort Hauswände verzieren. Am Rückweg im Flugzeug kam ihr die Eingebung: Ähnliche Fliesen gab es ja auch in Wien, nur nicht an der Wand, sondern am Boden. Zunächst sammelte sie die historischen Keramikplatten bloß – bis die Stapeln in der Wohnung derart hoch gewachsen waren, dass ihr Mann vorsichtig nachfragte, was sie eigentlich mit den Fliesen vorhabe.