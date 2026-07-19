Meidlinger Hauptstraße wird weiter begrünt

Künftig werden damit 59 bunte Beete die Einkaufsstraße zieren, kündigt die Stadt an. Um die optimale Versorgung für Bäume und Beete zu sichern, wird eine automatische Bewässerung installiert.

Nach Begrünungsprojekten wie der Bonygasse und der Schönbrunner Straße wird nun die Meidlinger Hauptstraße aufgewertet: Die engen Baumscheiben rund um die 63 Platanen in der Meidlinger Hauptstraße werden vergrößert und üppig bepflanzt bzw. zwei davon mit Kleinstpflasterung versehen.

Startschuss für Begrünung der Meidlinger Hauptstraße mit Karl Hawliczek, Leiter der Wiener Stadtgärten (MA 42), Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Planungsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (alle SPÖ) und Mitarbeiter*innen der Wiener Stadtgärten.

Auf der für den Bezirk wichtigen Einkaufsstraße und wichtigen Verkehrsknotenpunkt spenden Bäume links und rechts Schatten. Bei den ersten Einpflanzungen 1970, dann 1995 und anschließend ab 2000 stetigen Nachpflanzungen war eine automatische Bewässerung noch nicht Standard. Eine automatische Bewässerung soll den Bestand nun besser sichern.

Der Belag, der bisher den Wurzeln Raum zur Entfaltung nahm, wird entfernt. 59 dieser Baumscheiben werden begrünt und mit Sträuchern zusätzlich bepflanzt. Zwei weitere Baumscheiben bekommen wasserdurchlässiges Kleinsteinpflaster. So sollen entlang der Meidlinger Hauptstraße über 500 Quadratmeter begrünt werden.

Abkühlung soll in Zukunft ein Trinkhydrant auf Höhe der Edelsinnstraße bringen. Der bestehende Hydrant wird leicht versetzt und bekommt einen praktischen Trinkaufsatz.

Mehr Begrünung für Meidling

Die Begrünung der Meidlinger Hauptstraße knüpft an zwei weitere Projekte im Bezirk an, die mit Ende 2025 fertig wurden: In der angrenzenden Bonygasse wurden von Ruckergasse bis Rotenmühlgasse 18 Bäume gepflanzt und über 300 Quadratmeter entsiegelt.